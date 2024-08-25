إصابات واعتقالات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية البويب جنوب الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية البويب في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين (إحدى قرى مسافر يطا)، فريد برقان، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين حاولت بحماية قوات الاحتلال سرقة أغنام من قرية البويب، وحين تصدى الأهالي لها، اعتدى المستعمرون عليهم بالحجارة وبالهراوات، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بجروح ورضوض، ثلاثة منهم اعتقلتهم قوات الاحتلال ونقلتهم بمركبة إسعاف للاحتلال، فيما نقل المصابون الآخرون إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأضاف برقان أن المستوطنين وجنود الاحتلال اعتقلوا أيضا تسعة مواطنين من القرية، من عائلتي المهانية ودعاجنة، تم اقتيادهم بعد الاعتداء عليهم إلى مستوطنة "بني خيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، كما استولى المستوطنون على جرار زراعي يعود للمواطن عزات دعاجنة.