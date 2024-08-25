الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في المخرور ببيت جالا

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في منطقة المخرور ببيت جالا، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من شرطة الاحتلال اقتحمت منطقة المخرور واعتقلت من داخل خيمة التضامن المقامة للتنديد بالاستيلاء على أرض عائلة قيسية، كلا من مشيل قيسية، زوجة مالك الأرض رمزي قيسية، وابنتها ألسا .

وأضاف المصادر ذاتها أن شرطة الاحتلال سلمت المواطنة مشيل قرارا بإبعادها عن أرضها في المخرور لمدة 15 يوما، وأبقت على اعتقال ابنتها.

يذكر أن المستوطنين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي، وتم إجبار أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها .