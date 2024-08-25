أبو عبيدة: نبارك رد حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر ونؤكد أن الجبهات ستظل مشتعلة إذا استمر العدوان

وطن: اشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة بعملية الرد الأولي التي نفذها حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر، معبرًا عن تقدير الكتائب لتضحيات الشعب اللبناني.

وأكد أبو عبيدة في تصريح له أن عملية حزب الله تؤكد مرة أخرى تغير الواقع الاستراتيجي للاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى"، مشددًا على أن جميع الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة ضد الاحتلال إذا استمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الناطق العسكري أن الاحتلال لن يجد أمانًا من العقاب، مشيرًا إلى أن إمكانية ضربه موجودة في أي مكان ومن أي جبهة، إذا استمر في التصعيد .