مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بيت فوريك شرق نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان ثائر حنني، بأن مستعمرين اقتحموا الجهة الغربية من البلدة وأقاموا بؤرة استعمارية من الخيام قرب حاووز المياه المغذي للبلدة وأحضروا أغنامهم، وأن الأهالي هبوا لطردهم من المكان.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين القريبة، ما أدى لإصابة مواطن برضوض.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المواطنين ومنازلهم.