إصابة شاب من بتير باعتداء جنود الاحتلال في العوجا

وطن: أصيب، اليوم الأحد، شاب بجروح ورضوض، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في منطقة نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود ملثمين من جيش الاحتلال داهموا منطقة شلال العوجا شمال أريحا، واختطفوا الشاب ليث عوينة واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، قبل أن يتركوه قرب حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الشاب وهو من سكان قرية بتير غرب بيت لحم إلى المستشفى التركي بمدينة طوباس.