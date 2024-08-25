شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب مواطنون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت على مدينة غزة وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام ورشة تصليح مركبات في شارع الصليب الأحمر بحي الشيخ نصر وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن مواطنين استشهدا جراء قصف الاحتلال استهدف حي البيوك وسط خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة السطر الشرقي.

واستشهد 4 مواطنين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة في منطقة ميراج شمال مدينة رفح.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف منزل في شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية لعائلة السلول في محيط مفترق العيون بمنطقة النصر شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 28 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات، إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.