فصائل المقاومة تشيّد بـ"الرد النوعي" لحزب الله

وطن: أشادت كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشنّ حزب الله اللبناني صباح اليوم الأحد هجوما واسعا بمئات الصواريخ على إسرائيل في إطار رده على اغتيال القائد العسكري بالحزب فؤاد شكر.

وقالت حماس إن "هذا الرد يعد صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية"، وأشادت بما سمته "الرد النوعي الكبير الذي نفذه حزب الله ضد أهداف حيوية وإستراتيجية بعمق جيش الاحتلال".

وأضافت حماس "ندين تصعيد الاحتلال عدوانه الغاشم على الجمهورية اللبنانية الشقيقة في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية"، وقالت إن هذا التمادي الإسرائيلي يكشف مجددا أنه "كيان مارق يشكل خطرا على المنطقة والأمن والاستقرار الدوليين".

ومن جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الرد يأتي تأكيدا على ثبات حزب الله في مواقفه والإيفاء بوعده، مشيرة إلى أن هذه الضربات تؤكد أن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة"، في حين قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن عملية حزب الله "تنفيذ لقرار شجاع ووعد صادق رغم كل التهديدات والحشد الأميركي".

تحذيرات

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، دعت الأمم المتحدة في لبنان الأحد الأطراف المعنية إلى "وقف إطلاق النار"، على وقع غارات "اسرائيلية" على جنوب لبنان وإعلان حزب الله قصفه بمسيّرات وصواريخ مواقع عسكرية للاحتلال ردا على مقتل القيادي فؤاد شكر.

وفي بيان مشترك، دعا مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وقوة يونيفيل "الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد" على ضوء "التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق منذ الصباح الباكر".

وفي القاهرة، أصدرت مصر بيانا اليوم الأحد مع تجدد الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال حذرت فيه من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، ودعت إلى الاستقرار في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن مصر تشدد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة".

وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق "الإسرائيلي"، وقال إن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري للاحتلال نوعي سيعلن عنه لاحقا، وإن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

في المقابل، شنّت قوات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "100 طائرة حربية للاحتلال" شاركت في الهجوم على أكثر من 200 هدف بلبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات