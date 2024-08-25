جيس الاحتلال يقر بمقتل جندي في "نهاريا" شمالي فلسطين المحتلة

وطن: أقرّت القناة "الـ7" العبرية بمقتل الرقيب في جيش الاحتلال، دافيد موشيه بن شطريت، على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، وتحت بند "سُمح بالنشر"، تمّ إعلان مقتل بن شطريت، على متن زورق حربي من طراز "دفورا" شمالي "نهاريا"، أصيب بصاروخ أطلقه حزب الله من جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتله وإصابة جنود آخرين.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد نفّذت "رداً أولياً" على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر، فجر اليوم الأحد، بعددٍ كبير من ‏المسيّرات تجاه عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم استهدف هدفاً عسكرياً "إسرائيلياً" نوعياً، موضحةً أنّها "ستعلن عن هذا الهدف لاحقاً". وبالتزامن، استهدفت المقاومة عدداً من المواقع والثكنات ومنصات القبب الحديدية التابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بعدد كبير من الصواريخ.

وسبق أن أقرّ "جيش" الاحتلال، اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في جنوبي القطاع، وبهذا، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة إلى 6، بحسب الأرقام التي يوردها الإعلام الإسرائيلي.

وبالمجمل، يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية "طوفان الأقصى" إلى 701، بين ضابط وجندي، الذين أُجبِرَ الاحتلال على الإعلان عن مقتلهم تحت بند "سُمح بالنشر"، علماً بأنّ العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير، بتأكيد الإعلام العبري أيضاً، وهو ما تثبته المشاهد والبيانات التي تبثّها المقاومة.





المصدر: الميادين