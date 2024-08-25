الحوثيون يهنئون حزب الله ويؤكدون أن الردّ اليمني آتٍ

وطن: هنّأت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، حزب الله اللبناني على "هجومه الكبير والشجاع" على دولة الاحتلال، وأكدت أن الرد اليمني آتٍ حتما.

واعتبرت الجماعة "أن هذا الرد القوي والفاعل في عمق الكيان والذي لا يزال مفتوحا يؤكد أن المقاومة مقتدرة وقوية وصادقة في وعدها ووعيدها".

وأكدت أنها تدعم "كل خيارات وعمليات الرد على العدو الصهيوني"، كما جددت التأكيد على أن "الرد آتٍ آتٍ حتما والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك".

وصباح اليوم الأحد، أعلن حزب الله اللبناني إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال "تل أبيب" القيادي فيه فؤاد شكر في أواخر يوليو/تموز الماضي.

وزعم جيش الاحتلال أنه تمكّن من إحباط الهجوم، عبر تنفيذ هجوم استباقي على لبنان، بعد أن رصد استعدادات حزب الله لإطلاق وشيك لصواريخ تجاه فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله خطط لاستهداف أهم موقعين للاستخبارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في الهجوم الذي شنه فجر اليوم الأحد، واستهدف عددا من المواقع العسكرية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تقديرات للجيش أن حزب الله كان سيستهدف قواعد شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد شمال "تل أبيب".

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية عن جيش الاحتلال قوله إنه لم تتضرر أي من القواعد العسكرية التابعة له، ولم تسقط قذائف وسط فلسطين المحتلة.

بالمقابل، كذّب حزب الله ادعاءات جيش الاحتلال التي تزعم إحباط الهجوم الذي شنه فجر اليوم على عمق دولة الاحتلال.

وقال الحزب اللبناني، في بيان، إنه تم إطلاق جميع المسيّرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، ومن ثم "تكون العملية العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأُنجزت".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء "إسرائيل" حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية