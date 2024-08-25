مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب دير قرنطل جنوب غرب أريحا

وطن: أقام مستوطنون، اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة، جنوب غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة دير قرنطل، ونصبوا خيمة في المكان.

وكان مستوطنون، قد أقاموا الخميس الماضي، بؤرة استيطانية قرب نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

كما قامت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، بتسوية أوضاع "شرعنة" 11 بؤرة استيطانية جديدة، من خلال قرارات "كابينيت" الاحتلال، أو من خلال تعديل نفوذ مستوطنات قريبة منها أو من خلال إقرار مخططات هيكلية، ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، والتضييق على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح ما يبنيه المستوطنين.