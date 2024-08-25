شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الإثنين 26/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم: أجزاء من الخضر وتشمل البنك العربي، مستشفى اليمامة، بوابة الخضر، بلدية الخضر وأجزاء من شارع البالوع، قصر المؤتمرات والمناطق المحيطة، وأجزاء من الدهيشة وتشمل مفرق مراد والمنطقة المحيطة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.