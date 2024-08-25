5 شهداء في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت على الوسط والجنوب.

وأفادت مصاد محلية، بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على مدينة دير البلح ومفترق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة النار باتجاه المواطنين في محيط ملعب العنان بدير البلح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات.

وأضافت أن طفلا استشهد متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في قصف لمجموعة من المواطنين بمنطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل عشرة أيام.

وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني شهيدا من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا يعود لعائلة عياد في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و334 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و356 مصابا.