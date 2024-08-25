حزب الله يبدأ عملية الرد على اغتيال الشهيد فؤاد شكر: هدفٌ عسكري نوعي.. وهجومٌ على العمق الإسرائيلي

وطن: شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، "رداً أولياً" على اغتيال القائد فؤاد شكر، فجر اليوم الأحد، بعددٍ كبير من ‏المسيّرات تجاه العمق "الإسرائيلي".

وأوضحت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم استهدف هدفاً عسكرياً إسرائيلياً نوعياً، موضحةً أنّها "ستعلن عن هذا الهدف لاحقاً".

وبالتزامن مع ‏ذلك، استهدفت المقاومة عدداً من المواقع والثكنات ومنصات القبب الحديدية التابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بعدد كبير من الصواريخ.

كذلك، أوضح حزب الله أنّ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها.

وشددت المقاومة في ختام بيانها أنّها، "وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها، وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي"، متوعدةً بعقاب شديد وقاسٍ، خصوصاً إذا تم المسّ بالمدنيين.‏

"المرحلة الأولى تمت بنجاح كامل"

في بيان لاحق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان الانتهاء من المرحلة الأولى من الرد، مؤكدةً أنّ ذلك تم بنجاح كامل.

وأوضحت أنّ هذه المرحلة هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية، تسهيلاً لعبور المسيّرات الهجومية في اتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق كيان الاحتلال، مؤكدةً أنّ المسيّرات عبرت المسيّرات كما هو مقرر.‏

إلى جانب ذلك، أكدت المقاومة في بيانها أنّ عدد صواريخ "الكاتيوشا" التي أُطلقت في اتجاه المواقع الإسرائيلية تجاوزت 320 صاروخاً.

أما المواقع الإسرائيلية المستهدفة فهي: قاعدة "ميرون"، مربض "نافي زيف"، قاعدة "زعتون"، مرابض "الزاعورة"، قاعدة "السهل"، قاعدة "عين زيتيم"، ثكنة "راموت نفتالي".

وفي الجولان السوري المحتل، استهدفت المقاومة ثكنة "كيلع"، ثكنة "يوآف"، قاعدة "نفح"، وقاعدة "يردن". وبهذا، تكون المقاومة قد استهدفت 11 موقعاً تابعاً للاحتلال في المرحلة الأولى من الرد.

وستعلن المقاومة بقية التفاصيل حول العملية العسكرية في بيانات لاحقة

رد استباقي.. الاحتلال يشن غارات عنيفة جنوب لبنان

وفي السياق، سبق رد حزب الله أن شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على قرى حدودية جنوبي لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم أهدافا لحزب الله.

وذكرت مصادر لبنانية أن غارات الاحتلال العنيفة استهدفت بلدات طير حرفا وشمع وتلة ارمز ودير سريان ومرتفعات الإقليم وبيت ياحون وزبقين وياطر وحداثا جنوب لبنان

وقالت إذاعة الاحتلال إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير جيشه اتخذا قرارا بتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله في لبنان.

وطالب جيش الاحتلال المستوطنين بالاستعداد لرد من حزب الله، والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

كما دوت صافرات الإنذار بشكل متواصل في شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم تأجيل عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات المجدولة من وإلى تل أبيب؛ بسبب تهديدات حزب الله.

وأطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل.