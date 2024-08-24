حزب الله يستهدف قوة استخبارات عسكرية للاحتلال.. ويضرب مواقعه وتجمعات جنوده

وطن: نفذت المقاومة الإسلامية - حزب الله - السبت، سلسلة عمليات ضد أهداف للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في استمرارٍ لدعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته.

وأعلنت المقاومة استهداف قوة من الجمع ‏الحربي والاستخبارات العسكرية، في محيط موقع "الراهب" العسكري التابع لجيش الاحتلال، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابةً ‏مباشرة.

واستهدفت المقاومة تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال ‏في محيط موقع "حانيتا" بالقذائف المدفعية، كما استهدفت انتشاراً للجنود "الإسرائيليين" موقع ‏بياض بليدا، محققةً إصابة مباشرة.‏

وفي عمليتين منفصليتن، استهدفت المقاومة موقعي الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وزبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، التي حققت إصابة مباشرة في الموقعين "الإسرائيليين".

ورد مجاهدو المقاومة على مصدر نيران عبر بالأسلحة الرشاشة مستهدفين موقع رويسات العلم بعد الاعتداءات ‌‏التي قام بها الاحتلال من هذا الموقع والتي طالت أطراف ‌‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهدافها وحدة المراقبة وإدارة العمليات الجوية في قاعدة "ميرون"، شمالي فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابقٍ اليوم، أعلنت المقاومة شنّها هجوماً جوياً عبر مسيّرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي، المستحدث ‏جنوبي مستوطنة "يعرا"، مستهدفةً أماكن تموضع ضباطها وجنودها.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية موقع "الراهب" بقذائف ‏المدفعية، وأصابته إصابةً مباشرة. وبعد ذلك بـ15 دقيقة، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في ‏الموقع نفسه بمحلّقة انقضاضية، وأصابته إصابةً مباشرة.

واستهدف مجاهدو المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط موقع "مسكاف عام"، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وأيضاً استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط موقع "حدب يارون" بقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.

وفي ساعات الصباح الأولى، استهدفت المقاومة موقع "هرمون" بمحلّقة انقضاضية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.‏

وفي ظل عمليات المقاومة الإسلامية المستمرة منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 مع كلّ ما تكبّد الاحتلال من خسائر على أكثر من صعيد، أقرّت وسائل إعلام عبرية بأن "ما يجري حالياً في الشمال هو فضيحة يصعب وصفها".

وكان "اللوبي 1701" أشار، في تقرير، إلى أنه منذ 10 شهور "يشهد الجليل يومياً طائرات مسيّرة، وقذائف صاروخية، وصفارات إنذار، ورعباً وهرباً".





المصدر: الميادين