إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركّزت عند منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيس للقرية ومنعت حركة مرور المواطنين والمركبات.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابا في منطقة "المطينة"، ونكّلت به، كما أغلقت طريقا فرعيا في منطقة "الخلة" يربط القرية مع بلدة بتير المجاورة.