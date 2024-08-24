استشهاد رضيعة ووالدتها في قصف للاحتلال على مخيم البريج

وطن: استشهدت رضيعة (8 أشهر) ووالدتها، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف مدفعية الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى العودة" بأن "الطواقم الطبية استقبلت شهيدتين طفلة ووالدتها، استشهدتا جراء قصف الاحتلال في مخيم البريج".

من جانب آخر، كشف انسحاب قوات الاحتلال من مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات المواطنين.

وتركز الدمار الكبير في منطقة مدينة "حمد السكنية"، حيث دمرت طائرات الاحتلال عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجاً بالأرض، وفقاً لشهود عيان.

وأوضح الشهود أن هناك عشرات المباني السكنية التي سويت بالأرض في مناطق شمالي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات تجريف لأراضي وممتلكات المواطنين.

وذكر الشهود أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين في الأماكن التي اجتاحها جيش الاحتلال واستهدفها.

ولفتوا إلى انتشال عدد من جثامين الشهداء والأشلاء المقطعة شمالي خان يونس، حيث تم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية وصول جثامين 60 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي، ارتقوا منذ فجر اليوم وخلال اليومين الماضيين في جنوب القطاع، إلى جانب 11 شهيدا على الأقل ارتقوا في انحاء متفرقة من القطاع.

وأدى الاجتياح الإسرائيلي في شمال خان يونس إلى تهجير آلاف المواطنين قسراً من منازلهم إلى المناطق الغربية ووسط القطاع.

وخلال الأيام الماضية، اجتاحت دبابات وآليات الاحتلال العسكرية المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، لكنها انسحبت، السبت، وتتمركز الآن في المناطق الشرقية للمدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و334 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و356 مصابا.