طوفان الأقصى في اليوم 324.. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال بعمليات نوعية في غزة والاحتلال يقر بخسائر جديدة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ324، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وأعلنت كتائب القسام، استدراجها قوة إسرائيلية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقاً في منطقة المواقع العسكرية شرقي مدينة دير البلح. وفجّرت النفق بالقوة "الإسرائيلية" فور وصولها إلى داخل النفق.



بدورها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فسلطين، تنفيذها عمليتين مشتركتين، الأولى مع كتائب شهداء الأقصى مستهدفةً تحشدات لآليات وجنود الاحتلال بقذائف "الهاون"، شرقي دير البلح.



وفي تواصلٍ للعمليات، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها تحشدات وآليات الاحتلال المتواجدة في محور "نتساريم"، في مدينة غزة، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وبالتزامن مع عمليات المقاومة في دير البلح، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 3 من جنوده وإصابة آخرين في معارك حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.



وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الجنود "الإسرائيليين" القتلى في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، إلى 699 بين ضابطٍ وجندي، سُمح بتأكيد مقتلهم.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ324:



