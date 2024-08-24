الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود في حي الزيتون بغزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة جنود خلال المعارك مع المقاومة وسط قطاع غزة.

والجنود القتلى الجدد الذين أعلن عنهم جيش الاحتلال هم: دانيل باشينيوك ونيتاي ميتودي وفينيف يتسحاق أورين، وهم من جنود الاحتياط.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن التحقيق الأولي يظهر أن الجنود الثلاثة قتلوا في كمين معد مسبقا داخل منزل وسط القطاع.

وذكر بيان لجيش الاحتلال، أن الحدث أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجراح خطيرة وأربعة بجروح متوسطة واثنان بـ"صدمة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن جنديين قتلا جراء استهدافهما بعبوة ناسفة وسط قطاع غزة والثالث قتل بمعارك مع مسلحين.

ووفق قناة كان العبرية، فإن المقاومة زرعت العبوة ونصبت كاميرا مخفية لمراقبة الجنود ثم فجرتهم.

وفي وقت، أكدت مصادر محلية ووسائل إعلام إسرائيلية، وقوع حدث أمني صعب وسط قطاع غزة، جون تحديد طبيعة التفاصيل، في حين أكد شهود عيان هبوط مروحيات لنقل قتلى ومصابين.

وبالإعلان عن مقتل الجنود الثلاثة، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 699، حسب بيانات جيش الاحتلال الرسمية.