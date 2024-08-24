الأفاعي وأهميتها في الطبيعة

وطن: تعد الطبيعة الفلسطينية ساحرة وغنية بالتنوع الحيوي الذي يحتاج إلى حماية مستمرة. من بين الكائنات التي تثير الكثير من الجدل والقلق هي الأفاعي. غالبًا ما يُنظر إلى الأفاعي على أنها كائنات ضارة يجب القضاء عليها، ويرجع ذلك إلى عدم القدرة على التمييز بين الأفاعي السامة وغير السامة، وكذلك إلى الشائعات والأساطير التي تحيط بها. لكن في الواقع، تلعب الأفاعي دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي ومكافحة الآفات.

التوعية بأهمية الأفاعي

تسهم المنشورات التوعوية بشكل كبير في تعزيز الوعي بأهمية الأفاعي، مخاطِرها المحتملة، وكيفية التعامل السليم معها. حيث تعرِّف هذه المنشورات المجتمع بأوقات خروج الأفاعي وأنشطتها، وتساعد في التعرف على أنواعها السامة وغير السامة، وأماكن توزيعها. من خلال ذلك، يمكن للأفراد معرفة كيفية التمييز بينها، مما يساهم في تقليل حوادث القتل غير المبرر لهذه الكائنات.



نشر هذه المنشورات على موقع "محميات" الإلكتروني يوفر مراجع ومعلومات مبسطة حول الأفاعي في فلسطين، مما يسهل على الباحثين والجمهور التعرف على الأنواع وتوزيعها. هذا يساهم في تغيير السلوكيات وتعزيز المفاهيم الصحيحة لحماية هذه الكائنات المهمة في التوازن البيئي والصناعات الدوائية، مع التحذير الدائم من خطورتها وضرورة تجنبها. الحفاظ على الأفاعي يساهم في استدامة النظام البيئي وضمان توازن طبيعي بين الكائنات الحية.

أنواع الأفاعي في الضفة الغربية

تم توثيق 26 نوعًا من الأفاعي في مناطق الضفة الغربية من قبل خبراء جمعية فلسطين للبيئة، منها أنواع سامة ومحدودة السمية وأفاعٍي غير سامة تُقسم الأنواع على النحو التالي:

أفاعٍي شديدة السمية

1. الأفعى الأسود الخبيث

2. الأفعى ذات الحراشف المنشارية

3. الصل الأسود (الكوبرا الصحراوية)

4. أفعى فلسطين





أفاعٍي معتدلة السمية

مصطلح "الأفاعي معتدلة السمية" يُستخدم للإشارة إلى الأفاعي التي تمتلك سمًا يمكن أن يكون ضارًا ولكنه ليس بنفس شدة سم الأفاعي شديدة السمية. هذه الأفاعي غالبًا ما تمتلك أنيابًا صغيرة تقع في الجزء الخلفي من الفك، مما يجعل من الصعب عليها حقن السم بفعالية عند اللدغ السريع، بعكس الأفاعي ذات الأنياب الأمامية الكبيرة بالتالي، لدغتها قد تكون مؤلمة ولكنها نادرًا ما تشكل خطرًا كبيرًا على الإنسان.

1. أفعى الفئران (الخضاري)

2. أفعى القط الأوروبي

3. أفعى القط العربي

4. أفعى المسبحة



أفاعٍي غير سامة وهي الأكثر شيوعًا

1. أفعى بوا التراب

2. الثعبان أسود الرأس الفلسطيني (أفعى كوكري)

3. ثعبان روثي القزم

4. الأفعى القزمية

5. أفعى الزيتون

6. أفعى بقلاوية

7. أفعى النرد

8. العربيد أو الحنش

9. أفعى سيمون (الدودة العمياء)

10. أفعى السِفّ الرمادي

11. الثعبان الصخري





المصدر: "ppn"