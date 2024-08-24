إصابة عدد من المواطنين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل

وطن: أصيب عدد من الموطنين بينهم مواطنتان، مساء اليوم السبت، بجروح ورضوض في هجوم لمستوطنين بحماية قوات الاحتلال في قرية سوسيا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح هاجموا القرية واعتدوا على المواطنين بالضرب بالهراوات، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح، بينهم مواطنة (62 عاما) بحجر في الرأس، وأخرى (52 عاما) جراء الاعتداء عليها بالضرب على الرأس وكافة أنحاء جسدها.