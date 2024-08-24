فلسطين دولة الريادة وغزة صانعتها والريادة الزراعية مستقبلها

كتب: م. أشرف طه



ما يميز فلسطين انها غنية بالمناخات والطبغرافية المختلفة فتجد المنطقة الجبلية، والمناطق الساحلية، والجافة والرطبة وبالصحراء وجانب البحر، وتجد فيها وغير موجود بالعالم اخفض منطقة بالعالم منطقة البحر الميت، كما تجد كافة أنواع التربة، بمعنى اخر تستطيع زراعة أي شيء بالعالم في هذه الأرض، ومن هنا تتبلور أفكار المشاريع الزراعية الريادية، وكما قال الشاعر محمود درويش علَى هَذِهِ الأَرْض مَا يَسْتَحِقُّ الحَياةْ.

ومن منطلق ان شعبنا وشبابنا وشاباتنا مبدعين وطليعيين وعصامين، وعند الحديث عن ان المجتمع الفلسطيني فيه نسبة تزيد65 % شباب فنحن مجتمع فتي ، ويوجد فيه اكثر من نصف مليون طالب جامعي خريج عاطل عن العمل، وهنا تتساءل اين يذهبون وماذا يفعلون وكيف يخطون طريقهم ليكونوا منتجين بالمجتمع وسوقنا صغير لاستيعابهم او تشغيلهم او توظيفهم في أدوات الإنتاج المحلية، وفقا لدراسة مؤشرات المستقبل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في عام 2024، يواجه سوق العمل الفلسطيني تحديات كبيرة فيما يتعلق بالفجوة بين العرض والطلب على الخريجين. يُقدّر أن عدد خريجي التعليم العالي في فلسطين يصل إلى حوالي 42,000 خريج سنويًا، بينما السوق المحلي يوفر فقط حوالي 8,000 فرصة عمل جديدة سنويًا. هذه الفجوة الواسعة تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حيث تصل البطالة بين خريجي الجامعات إلى 53%، وهي أعلى بين الإناث (66%) مقارنة بالذكور (39%)، مع تفاوتات ملحوظة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

تعتبر هذه الفجوة نتيجة لتزايد أعداد الخريجين مقابل نقص في التكيف بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. على سبيل المثال، في قطاع التكنولوجيا، هناك عدم توازن واضح بين عدد الخريجين والفرص المتاحة، حيث يواجه خريجو تخصصات الهندسة وعلوم الحاسوب صعوبة في الحصول على وظائف، مع معدلات بطالة تصل إلى 75% بين خريجات علوم الحاسوب للتصدي لهذه التحديات، هناك حاجة لتطوير مناهج التعليم بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتعزيز دور الحاضنات والمسرعات والمبادرات التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال كوسيلة لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب الفلسطيني.

وعند تحليل الواقع تجد ان أفضل قطاع لاستيعاب هذه الاعداد المهولة من الخريجين والبطالة هو القطاع الزراعي، فمن خلال تعزيز السيادة على الغذاء نستطيع تحقيق الامن الغذائي، وهنا يأتي دور مفهوم مشاريع ريادة الاعمال الزراعية فهي التي تسعفنا في تطوير القطاع الزراعي من حيث ادخال أصناف جديدة او فتح أسواق جديدة او ادخال وتبني وتصنيع تقنيات جديدة لخدمة القطاع الزراعي الفلسطيني.

ففي غزة صانعة الريادة التي تحت الحاجة والحصار والحرب يقومون بتطوير مشاريع ريادية زراعية وبيئية وأخرى من المشاريع الريادية لتلبية حاجاتهم وإيجاد الحلول للاستمرار بالحياة وليكون منتجين ومساعدين لمجتمعهم فهم لا يملكون شيء سوى التفكير خارج الصندوق، وهذا ما يسير به الشباب والشابات في الضفة والقدس أيضا.

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