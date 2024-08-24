شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم: الأحد 25/8/2024 جناتة قرب البلدية، عقاب، الفرديس، زعترة، راس الواد، أكاديمية بيت لحم الإنجيلية، بيت تعمر، بريضعة، مضخة مجاري بيت ساحور الجنوبية، بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها.



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.