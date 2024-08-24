شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الأحد 25/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة: كامل بيت لقيا وبيت نوبا وخربثا المصباح وأجزاء من بيت سيرا، أجزاء من بيت عور التحتا وتشمل وسط البلد وكازية الهدى والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الإجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.