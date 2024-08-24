البركة للتأمين وشركة أركوميد يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تأمينية

وطن: أعلنت شركة البركة للتأمين وشركة أركوميد كبرى شركات المعدات الطبية في فلسطين عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تمكّن الأخيرة من الحصول على أفضل الخدمات التأمينية التي توفرها شركة البركة للتأمين لتلبية احتياجاتهم بأسعار تفضيلية ومزايا تنافسية، ووقعت الاتفاقية في مقر شركة البركة في رام الله، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البركة المهندس عوض الله إبراهيم عواد والمدير العام عبد الحكيم قاسم، وأعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ جواد عبيدات وأحمد إبراهيم عواد، ومدير عام شركة أركوميد خميس ادكيدك.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تقديم الخدمات التأمينية التي تتيح الحصول على برامج تأمينية مخصصة ومتعددة بأسعار ومميزات منافسة، مثل: (التأمين الصحي، تأمين السيارات، تأمينات عامة)، وتأتي هذه الاتفاقية من أجل تنمية وتوطيد الشراكات مع القطاعات الطبية، واستمرارية المضي قدما في تنمية قطاع الرعاية الطبية والارتقاء بجودته، والمساهمة في توسيع قاعدة عملاء الشركة وتقديم خدمات تأمينية ترضي العملاء.

من جهته، قال المدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم:" نحن سعداء جداً بهذه الشراكة التي ستسهم بلا شك بإيصال خدماتنا التأمينية لشريحة واسعة من العملاء"، كما ستعمل على توفير منتجات تأمينية مبتكرة بأسعار وتغطيات منافسة ومستوى خدمة متميز، وقال إن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية ومميزة على جميع المستويات لكلا الطرفين، وأضاف أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة الشراكات والمشاريع المثمرة، وتبادل الخبرات والمعارف مع شركائها بما يضمن استمرار العمل وتطوره في المستقبل مضيفاً: "سنعمل سوياً من أجل توفير تغطيات تأمينية نوعية، وسنتعاون مع شركائنا من أجل رفع الوعي التأميني لديهم.

ومن جهته أشار خميس أدكيدك إلى حرص الشركة على موظفيها من خلال ضمان تلقي خدمات تأمينية تمتاز بالسرعة والجودة وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطط الشركة باستمرار تطوير وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لموظفيها، وتعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتحرص الشركة بشكل دائم على اختيار شركاء رائدون في مجالهم لضمان توفير أفضل الخدمات.