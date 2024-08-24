100 ألف مواطن نزحوا من دير البلح في يومين

وطن: نزح نحو 100 ألف مواطن من شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، جراء تواصل قصف الاحتلال المكثف على المدينة ومحيطها.

وأفادت مصادر محلية، بأن 20 مركز إيواء خرج عن الخدمة بسبب القصف المكثف، وأوامر الإخلاء التي صدرت عن جيش الاحتلال.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أصدرت سلطات الاحتلال بين 1 يوليو/ تموز الماضي و21 أغسطس/ آب الجاري، 16 أمر إخلاء، في حين هجّرت قسرا نحو 213 ألف فلسطيني من بداية أغسطس إلى 16 من الشهر ذاته.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة تعرضوا للتهجير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

كما تشير بيانات المنظمة إلى أن معظم الفلسطينيين في غزة يضطرون إلى الانتقال مرة واحدة على الأقل شهريا.