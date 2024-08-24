شهداء وجرحى في دير البلح وخان يونس

وطن: تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 323 على التوالي، حيث يرتكب الاحتلال مزيداً من المجازر بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

ومنذ ساعات الصباح الأولى لليوم السبت، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة أبو عريف شرقي دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أنّ طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار أيضاً على خيام النازحين شرقي دير البلح، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم نساء، بالرصاص.

كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة حكر الجامع في دير البلح، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي السياق، أشارت مصادر محلية إلى غارات وقصف عنيفين على مناطق شرقي دير البلح ومحيط أبراج القسطل.

وأوردت ذات المصادر بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على شقة سكنية في أبراج عين جالوت بالنصيرات إلى 4 شهداء.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء من جراء قصف منزل في منطقة حي الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 11 شهيداً.

وارتقى إلى الآن 11 شهيداً بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الكتيبة في خان يونس.

واستهدفت طائرات مسيرة شباناً في محيط تقاطع أبو عرّيف مع شارع مدرسة الشهداء، وأنباء عن وجود إصابات.

كذلك، استهدف قصف مدفعي منطقة عزبة عبد ربه شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وتأتي مجازر الاحتلال الإسرائيلي في ظل وضع إنساني كارثي مع استمرار حصار الاحتلال للقطاع، الذي أدّى إلى انقطاع المواد الغذائية والوقود والدواء، وأيضاً إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي الإطار، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إنّ تأخير تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة "سيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال"، حيث أكّدت منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال، وهي الحالة الأولى (في القطاع) منذ أكثر من 25 عاماً.

هذا وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منظمة الصحة العالمية واليونيسف للمطالبة بـ"هدنتين إنسانيتين من سبعة أيام" في الحرب في غزة لتلقيح أكثر من 640 ألف طفل دون العاشرة ضد شلل الأطفال، بعد رصد الفيروس في مياه الصرف الصحي في القطاع المدمّر.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر: "الميادين"