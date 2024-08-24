مسؤولون إسرائيليون: بايدن طلب من نتنياهو انسحاباً جزئياً من "فيلادلفيا"

وطن: أفاد مسؤولون إسرائيليون بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "وافق على انسحاب إسرائيل من موقع واحد على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة"، موضحين أنّ "الموافقة على انسحاب جزئي من محور فيلادلفيا جاءت على نحو لا يضرّ بالسيطرة العملياتية"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأشار المسؤولون إلى أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، "طلب من نتنياهو انسحاب القوات الإسرائيلية من حدود غزة ومصر، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، حتى تستمر المحادثات بشأن ذلك"، وذلك خلال مكالمة أجرياها الأربعاء.

وطلب بايدن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من شريط يتراوح طوله بين كيلومتر واحد وكيلومترين، على طول الحدود، قرب ساحل رفح، وبجوار حي تل السلطان، غربي المدينة، حيث لجأ العديد من الفلسطينيين النازحين، بحسب ما أورده الموقع.

ووفقاً لما نقله "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أدى هذا التنازل الجزئي من جانب نتنياهو إلى قيام الولايات المتحدة بدعم الموقف الإسرائيلي، المتمثل في الحفاظ على قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي، على طول محور "فيلادلفيا"، خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبعد ذلك، كان على مصر أن توافق على إرسال الخرائط المقترحة مع نشر قوات الجيش الإسرائيلي المحدثة إلى حركة حماس، إلا أنّ المسؤولين الإسرائيليين لا يعتقدون أنّ الحركة ستوافق على ذلك.

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إنّ "تقدماً قد تحقق" في المباحثات التي تستضيفها القاهرة، سعياً للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة. مع الإشارة هنا إلى أنّ الأميركيين "حريصون على إشاعة الأجواء الإيجابية للمفاوضات، دعماً لحملة" المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، بحسب ما أكده القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان.

أوستن يجدّد الدعم الأميركي لـ"إسرائيل"

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، دعم بلاده المتواصل لـ"إسرائيل" في حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزة، مشدداً على أنّ الولايات المتحدة "متمركزة بصورة جيدة في مواقع في جميع أنحاء المنطقة، دفاعاً عن إسرائيل، وحمايةً للأفراد والمنشآت الأميركية".

وأعلن أوستن، عبر منشور في منصة "إكس"، أنّه بحث مع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، استمرار المواجهات بين "إسرائيل" وحزب الله عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وخطر تصعيد الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أنّه ناقش مع غالانت مجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، زاعماً أنّه "شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق".

المصدر: "الميادين"