طوفان الأقصى في اليوم 323.. المقاومة التصدّي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ323، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزّة، وتكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، عبر استهداف مباشر لجنودها وآلياتها، حيث تركّزت الاشتباكات العنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال في رفح، وكذلك في وسط القطاع وتحديداً عند محور "نتساريم".

وميدانياً أعلنت كتائب القسام عن كمين مركب في محيط مصنع "ستار" جنوب شرق حي الزيتون بغزة واستهداف عدد من آليات العدو المتوغلة. بقذائف "الياسين 105".

واعترف جيش الاحتلال بمقتل حندي وإصابة 4 آخرين خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ323: