الجالية الفلسطينية في بريمن تنظم مسيرة استنكارا للعدوان والمجازر في غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم الجمعة، مسيرة تنديدا باستمرار العدوان وجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في الشارع الرئيسي للمدينة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان "إنه لا سلام ولاعدالة دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة في غزة، ووقف الاعتداءات على الضفة بما فيها القدس"، منددا بالصمت تجاه جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة، مطالبا بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار.