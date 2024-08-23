بالفيديو| القوات المسلحة اليمنية: إحراق سفينة SOUNION يونانية في البحر الأحمر

وطن: نشرت القوات البحرية اليمنية مشاهد لاستهداف سفينة يونانية SOUNION في البحر الأحمر.

وقالت القوات اليمنية في بيانٍ لها إن الشركة المالكة للسفينة المستهدفة انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية الشركات بعدم مخالفة قرار الحظر المفروض من قبلها وإلا سيتم استهداف سفنها.

كما أكدت على أن المرحلة المقبلة ستكون أشد على سفن الشركات المُخالفة لقرار الحظر لجانب السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.