5 شهداء في قصف الاحتلال لخان يونس ورفح

وطن: استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي خان يونس ورفح.

ففي مدينة خان يونس، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب المدينة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف منزل يعود لعائلة جاد الله في منطقة الحاووز في مخيم خان يونس.

أما في مدينة رفح، استشهد شابان إثر قصف استهدف المدينة، ونقلا إلى مجمع ناصر الطبي، فيما نسف الاحتلال منازلا قرب مسجد العودة وسط المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم