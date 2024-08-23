إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية .

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال حاصر محيط مسجد عمر بن الخطاب الذي تنطلق منه المسيرة السلمية الاسبوعية، ومنع بعض المصلين من الوصول إليه، وفور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، أطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة اتجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة شاب بقنبلة مباشرة في الظهر جراء تحطم زجاج نافذة المسجد ودخول إحدى القنابل بداخله، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.