القسام تخوض اشتباكات ضارية في غزة وتوقع قتلى في جيش الاحتلال

وطن: أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الجمعة أنها أوقعت جنودا من جيش الاحتلال قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة، بينما خلّف قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع 12 شهيدا في الساعات الماضية.

وقالت كتائب القسام -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة).

وأضافت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال، وأكدت هبوط طائرة إسعاف لإجلائهم.

من جانبها، ذكرت قناة الأقصى -نقلا عن مصادر ميدانية- أن مروحية عسكرية لجيش الاحتلال أجلت صباح اليوم جنودا من قطاع غزة.

وفي السياق، قالت مصادر طبية، إن 12 مواطنا استشهدوا إثر غارات وقصف الاحتلال على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بجنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما عدد من المواطنين إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة المواصي برفح.

كما ذكرت مصادر طبية أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة الاحتلال على منزل غربي مخيم النصيرات.