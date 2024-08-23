مسيرات حاشدة في عدة محافظات يمنية نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته

وطن: خرج اليمنيون، صباح الجمعة، في مسيرات حاشدة في عشرات الساحات والميادين في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته، تحت شعار "مع غزّة والأقصى جهاد وثبات حتى النصر".

ويتوقّع أن تشهد العاصمة صنعاء أيضاً، إلى جانب محافظات يمنية أخرى، مسيراتٍ حاشدةً في وقتٍ لاحق اليوم في أكثر من 200 ساحة وميدان، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وحدّدت لجنة "نصرة الأقصى" ميدان السبعين في صنعاء، وأكثر من 300 ساحة مركزية وفرعية أخرى في 14 محافظةً يمنية، للاحتشاد نصرةً للشعب الفلسطيني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزّة.

يُذكر أنّ الشعب اليمني يواصل خروجه المليوني الأسبوعي، على الرغم من العدوان الأميركي - البريطاني، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزّة، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة للمقاومة الفلسطينية.

وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد دعا الشعب اليمني إلى الخروج الكبير الجمعة، في العاصمة صنعاء، وسائر المحافظات، معلناً أنّ اليمن سيواصل المسيرات التضامنية مهما كانت الظروف، مجدّداً التزام بلاده بنصرة قطاع غزّة، ويشدّد على أنّ جبهات إسناد غزّة مستمرة وردها آتٍ وموجع لكيان الاحتلال.

وقال إنّ "شعبنا العزيز هو في موقف الشرف، وعندما تأتي الأجيال اللاحقة لن يكون قد تلطخ بعار التخاذل كحال كثير من الشعوب والأنظمة".

المصدر: "الميادين"