نشطاء يطالبون الحزب الديمقراطي الأمريكي اتخاذ خطوات عملية لدعم القضية الفلسطينية

وطن: طالب نشطاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للحزب، باتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تنهي الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، ودعم الحقوق الفلسطينية لإنهاء الصراع في المنطقة.

وواصل النشطاء الذين يمثلون منظمات إنسانية وحقوقية وجمعيات مدنية واتحادات عمالية وطلابية، مظاهراتهم واعتصامهم أمام مقر انعقاد المؤتمر في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بوقف الحرب في القطاع وإنهاء الابادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وفي ذات السياق اعتصم أعضاء من الحزب الديمقراطي "غير الملتزمين" لأكثر من 26 ساعة أمام مركز "يونايتد سنتر" مقر انعقاد المؤتمر احتجاجاً على عدم السماح لهم بالتحدث أمام المندوبين في المؤتمر لإقناعهم برسالتهم من التصويت بغير الملتزم في الانتخابات رفضاً للدعم الاميركي لدولة الاحتلال في حربها على غزة.