شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين فحر اليوم الجمعة، إثر غارات وقصف مدفعي اسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ322 من العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية باستشهاد مواطن إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي السياق أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة إصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا.

وشهد شمال دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبيّ القطاع قصف مدفعي أوقع العديد من الإصابات.

وكانت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أفادت، قبيل منتصف الليلة، بوصول جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على تجمع للمواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.