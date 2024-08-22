إصابة ثلاثة نشطاء في هجوم للمستوطنين على مسيرة سلمية في المخرور ببيت جالا

وطن: اصيب ثلاثة نشطاء بينهم صحفي فرنسي، مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين على مسيرة سلمية منددة بالاستيلاء على أرض في منطقة المخرور في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

وشارك في المسيرة، النائبان في "الكنيست"، عايدة توما وعوفر كسيف عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ونشطاء من تحالف المؤسسات المناهضة للاحتلال والاستيطان.

وانطلق المشاركون من خيمة الصمود في منطقة المخرور وصولا إلى أرض عائلة قيسية التي استولى عليها المستوطنون قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وهاجم المستوطنون المسيرة، وأطلقوا كلابهم المسعورة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة نشطاء، بينهم صحفي فرنسي.

وحيّا النائب كسيف في مؤتمر صحفي عقد عقب المسيرة، صمود المواطنين الفلسطينيين في أرضهم، مؤكدا أن الصراع ليس بين اليهود والفلسطينيين بل بين من يسعون للعدالة وبين الذين يسعون للشر.

بدوره، قال الناشط جميل قصاص من حركة "مقاتلون من أجل السلام": "نتواجد داخل خيمة الصمود، التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لليوم الـ 23 على التوالي، لدعم صمود أهالي المنطقة ضد الاستيطان، ونشكر كلُّ النشطاء والداعمين لصمود أصحاب الأراضي".

يذكر أن المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور غرب بيت جالا في 31 تموز/يوليو الماضي، وتم إجبار مالكيها تحت تهديد السلاح على مغادرتها رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها.