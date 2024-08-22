"أطباء بلا حدود": تهجير الاحتلال للمدنيين في غزة "غير إنساني"

وطن: قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه من غير الإنساني استمرار جيش الاحتلال بتهجير المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أجبرت أمس الأربعاء المواطنين في دير البلح وخان يونس على النزوح، في حين حاول العديد من الأشخاص، من بينهم أفراد من منظمة أطباء بلا حدود، الانتقال إلى منطقة المواصي جنوبا.

وأكد العامل في المنظمة بغزة جاكوب غرانغر أن التهجير القسري المستمر لسكان غزة هو أمر "غير إنساني".

وشدد غرانغر على أن أهالي غزة النازحين لم يعد لديهم أي ممتلكات ولا مكان يذهبون إليه.

من جانبها، أفادت المنسقة الطبية للمنظمة بالمنطقة جولي فوكون، بأنهم لاحظوا زيادة في الأمراض الجلدية، مثل الجرب الناجمة عن نقص مواد التنظيف.

وقالت فوكون: "يضطر الناس مع القصف (الإسرائيلي) المستمر إلى البحث عن مأوى في منطقة تتقلص مساحتها، بينما تسوء الظروف وتستمر الأمراض في الانتشار، وغالبا ما تؤثر على الفئات الأضعف، مثل الأطفال".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أصدرت قوات الاحتلال، بين الأول من تموز و21 آب 16 أمر إخلاء، في حين تم تهجير ما يقدّر بنحو 213 ألف فلسطيني قسرا من بداية آب إلى 16 من ذات الشهر.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة تعرضوا للتهجير بسبب العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.