الأمم المتحدة: نحو 90% من سكان غزة نزحوا منذ تشرين الأول الماضي

وطن: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن ما يقرب من 90% من سكان قطاع غزة، نزحوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي منشور على منصة إكس، أوضحت المفوضية أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع حاليا.

وأضافت أنه تم دفع سكان غزة إلى مساحة ضيقة لا تعادل سوى عُشر مساحة القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تشن إسرائيل، قوة الاحتلال، حرب إبادة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.