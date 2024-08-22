طوفان الأقصى في اليوم 322.. المقاومة التصدّي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ322، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

تواصل المقاومة التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزّة، وتكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، عبر استهداف مباشر لجنودها وآلياتها، حيث تركّزت الاشتباكات العنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال في رفح، وكذلك في وسط القطاع وتحديداً عند محور "نتساريم".

في هذا السياق، اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده في معارك جنوب غزة، بينما أعلنت كتائب القسام عن تفجير نفق يحتوي على قوات الاحتلال في مدينة خان يونس.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد ارتفع إلى 40,265، في حين بلغ عدد المصابين 93,144.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ322: