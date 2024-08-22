"إحداها عرضة للغرق".. سريع: استهدفنا سفينتين تابعتين للاحتلال في البحر الأحمر وخليج عدن

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن، استهدفا سفينتين تابعتين لشركتين تتعاملان مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال سريع، في بيانٍ الخميس، إنّ استهداف السفينتين اللتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، نُفذ باستخدام عدد من الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأوضح سريع، أنّ العملية الأولى استهدفت السفينة " SOUNION" النفطية التابعة لشركة تتعامل مع الاحتلال، وأصيبت إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مؤكداً أن السفينة "معرّضة للغرق".

وأضاف أنّ العملية الثانية استهدفت سفينة "Sw North Wind I" تابعة لشركة تتعامل مع الاحتلال، وقد أصيبت بشكل مباشر ودقيق أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأشار سريع إلى أنّ القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمينة شاركت في تنفيذ العمليتين العسكريتين.

وأكد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة "في فرض الحصار البحري على الاحتلال واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو التابعة لشركات تتعامل معه في منطقة العمليات العسكريةِ المعلن عنها في البيانات السابقة".



وشدّد على أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية "لن تتوقف إلا بعد إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الخميس، شدّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، على أنّ جبهات إسناد غزة مستمرة وفاعلة، معلناً عن عمليات نفذها اليمن في أسبوع باستخدام 21 صاروخاً بالستياً وزورقاً مجنّحاً.

وأضاف الحوثي أنّ عدد السفن المستهدفة لارتباطها بالاحتلال ولانتهاكها لقرار الحظر بلغ 182 سفينة منذ انطلاق جبهة اليمن الإسنادية.

وقال إنّ "شعبنا العزيز هو في موقف الشرف، وعندما تأتي الأجيال اللاحقة لن يكون قد تلطخ بعار التخاذل كحال كثير من الشعوب والأنظمة".





المصدر: الميادين