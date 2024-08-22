4 شهداء في غارات للاحتلال على خان يونس وغزة ومخيم النصيرات

وطن: استشهد 4 مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارات شنتها طائرات الاحتلال على تجمعين للمواطنين ومخزنا يؤوي نازحين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بوصول جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على تجمع للمواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على "بركس" يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم، إلى 44 شهيدا، إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة.