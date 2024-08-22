تشييع جثامين ثلاثة شهداء في مخيم طولكرم

وطن: شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، مساء اليوم الخميس، جثامين ثلاثة شهداء في مخيم طولكرم.

وانطلق موكب تشييع الشهداء عماد تيسير يوسف شريم (37عاما)، ووسيم صابر عنبر (24 عاما)، ومعاوية خالد الحاج أحمد (23 عاما)، من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا ومخيم طولكرم.

وتوجه المشيعون باتجاه منازل الشهداء في المخيم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثامينهم الطاهرة، قبل الصلاة عليهم وموراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة.

وكان الشهداء الثلاثة استشهدوا متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال المسيّرة منزلا في المخيم، خلال العدوان الهمجي منذ فجر اليوم، والذي تخلله دمار واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.