نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني: جبهة المقاومة أفسدت معادلات الاحتلال وعملياتها مستمرة

وطن: أكد نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد محمد رضا فلاح زاده، أنّ عمليات محور المقاومة ستتواصل طالما استمرت جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وشددّ فلاح زاده، خلال كلمة له من مدينة شيراز الإيرانية، على أنّ "إسرائيل" لن تحقق النصر عبر الاغتيالات، مشيراً إلى أنّ جبهة المقاومة أفسدت كل معادلات كيان الاحتلال.

وأوضح أنّه في ملحمة "طوفان الأقصى" انهارت حكومة الاحتلال بشكل كامل، فيما تولت الولايات المتحدة قيادة هذه الحكومة لـ "تهدئة الأوضاع".

وأكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أمس، أنّ إيران سترد على "إسرائيل" في الزمان والمكان المناسبين لأن الاعتداءات "الإسرائيلية" ستستمر في حال لم تتلق رداً مناسباً.

وفي حديثه لشبكة "سي أن أن" الأميركية، قال إن إيران درست تبعات القرار ولن تسمح لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالخروج من مأزقه مستغلاً الظروف الإقليمية.

وأكد أنّ إجراءات إيران ستكون مدروسةـ، داعياً إلى وقف إطلاق النار في غزة ومحاكمة نتنياهو.

وقبل ذلك، صرح المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد محمد علي نائيني، أنّ "رد إيران قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة" مؤكداً أنّ "قادة القوات المسلحة في أعلى مستويات اتخاذ القرار، يقيّمون جميع المواقف، ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة، ويغيرون حسابات الاحتلال بإجراءات فعالة".





المصدر: الميادين