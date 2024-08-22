الأونروا: قوات الاحتلال أجبرت نحو 250 ألف غزي على النزوح قسرا الشهر الجاري

وطن: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أجبر 250 ألف مواطن بقطاع غزة على النزوح قسرا خلال أغسطس/ آب الجاري، من خلال إصدارها 12 أمر إخلاء.

وقالت الأونروا، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة خلال أغسطس وصلت إلى 12 أمرا، ما تسبب في نزوح قسري لنحو 250 ألف شخص".

وحذرت الوكالة الأممية من أن "سكان غزة باتوا عالقين في دوامة نزوح قسري متكرر، حيث تواصل العائلات الفرار وسط العمليات العسكرية وحر الصيف اللاهب".