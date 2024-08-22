منظمة "أنقذوا الأطفال" تُطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال

وطن: طالبت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، الحكومة البريطانية بتعليق فوري لجميع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال "لخطورة استخدامها بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وقالت المنظمة الدولية التي تتخذ من بريطانيا مركزا لها على منصة "إكس": "نشعر بحزن شديد عندما نرى أن 6 أطفال بينهم 4 توائم في العاشرة من العمر، وأمهم، هم أحدث ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة".

وأضافت: "نحن ببساطة لا نستطيع قبول العنف الذي لا يزال الأطفال الفلسطينيون يواجهونه كأمر طبيعي".

ودعت المنظمة "حكومة المملكة المتحدة إلى التعليق الفوري لجميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، نظرًا للخطر الواضح المتمثل في أنه قد يتم استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".