حزب الله يستهدف تموضعات جنود الاحتلال في "الغجر" و"المطلة".. ويؤكد تحقيق إصابات

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الخميس، استهداف مقاتليها مبان يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وفي بيان منفصل، أكدت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا تموضعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع "الغجر" بالأسلحة المناسبة، وتمكنوا أيضاً من تحقيق إصابة مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.

وأشارت المقاومة إلى أن العمليتين تأتيان في سياق الرد على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

كذلك، استهدفت المقاومة موقع "المرج" بالأسلحة المناسبة، وموقع "المالكية" بقذائف المدفعية، وحققت فيهما إصابات مباشرة، دعماً للشعب الفلسطيني وإسناداً لمقاومته الباسلة.

وكانت المقاومة الإسلامية قد نفذت صباح اليوم الخميس، سلسلة من العمليات، حيث استهدفت ثكنة "برانيت" التابعة للاحتلال بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وأصابتها إصابة مباشرة، وشنّت هجوماً جوياً بسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود الاحتلال في مستوطنة "كريات شمونة"، وأصابتها بدقة.‏

كما شملت العمليات المنفّذة صباحاً استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع "جل العلام" بمحلّقة انقضاضية أصابت هدفها بشكلٍ مباشر، وتموضعاتٍ لجنود الاحتلال في محيط موقع "المطلة" بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابةً مباشرة‏.





المصدر: الميادين

