حزب الشعب ينعى القائد فاروق القدومي

وطن: نعى حزب الشعب القائد فاروق القدومي، أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني (فتح) والعضو الأسبق للجنتها المركزية وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرتها السياسية.

وقال الحزب في بيان له وصل وطن، إن القائد القدومي رحل عن عالمنا اليوم الخميس 22 آب/أغسطس في العاصمة الأردنية، بعد عقود من العطاء والكفاح الوطني، وبعد صراع طويل مع المرض في السنوات الأخيرة.

إن حزب الشعب الفلسطيني وهو ينعى الفقيد فاروق القدومي الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال، ليعبر عن تقديره العالي لنضاله ولدوره الوطني التاريخي في حركة (فتح) ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولمواقفه الوحدوية في العديد من المحطات الصعبة التي مرت فيها قضية شعبنا الوطنية.

ويتقدم حزب الشعب الفلسطيني من أسرة المناضل الراحل "أبو اللطف"، ومن آل القدومي في الوطن والشتات، ومن الإخوة قيادة وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وعموم شعبنا، بخالص التعازي والمواساة بالفقيد، مؤكدا على الوفاء للأهداف والقيم الوطنية التي ناضل وكل شعبنا من أجلها.