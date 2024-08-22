الملتقى الوطني الديمقراطي ينعى القائد فاروق القدومي "أبو اللطف"

وطن: نعى الملتقى الوطني الديمقراطي اليوم، المناضل الوطني الكبير وعضو القيادة الفلسطينية التاريخية، فاروق القدومي "أبو اللطف"، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمان.

وأعرب الملتقى في بيان وصل وطن نسخة عنه، عن حزنه العميق لفقدان أبو اللطف، الذي يلتحق بركب طويل من القادة الكبار الذين يفتقدهم الشعب الفلسطيني اليوم، في وقت يتعرض فيه للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأشار البيان إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة صعبة تفتقر لحكمة ووطنية هؤلاء القادة ومنطلقاتهم الصادقة.