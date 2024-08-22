الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس واليوم الخميس (25) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدتان، بالإضافة إلى طفل، ومعتقلون سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة خلال حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تّخريب وتّدمير منازل المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.